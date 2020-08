KDY: 19. srpna

KDE: Sluníčko, Prachatice

ZA KOLIK: 50 Kč

Protáhnout tělo s lektorkami Hankou a Helenkou můžete pravidelně v Prachaticích, a to na Parkánu pod širým nebem nebo ve Sluníčku. Další cvičení powerjógy připadá na středeční den, a to od 18.30 h. Tentokrát si dáte do těla ve Sluníčku. Zaplatíte vstupné 50 Kč nebo platí permanentka.