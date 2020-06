KDY: Sobota 27. června

KDE: Zadov

Ski areál Zadov Kobyla otevírá v sobotu 27. června letní sezonu. Od 10 do 12 h mohou děti od 6 do 15 let navštívit bikovou školu a zkusit jízdu přes překážky a hry na kole. Ve 14 h přijdou na řadu pokročilí jezdci.V 15 h se budou opékat špekáčky. Po celý den zde můžete podnikat aktivity na kole, koloběžce nebo pěšky.