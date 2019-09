KDY: Denně

KDE: Prachatice, Lázně sv. Markéty

ZA KOLIK: zdarma

Les není jen řada stromů vedle sebe. Les je domovem pro mnoho rostlin, hub a živočichů. Je to místo plné života, do něhož nám les dovolí nahlédnout jen na okamžik. Při procházce Areálem lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích najdete několik zastavení inspirovaných životem lesních zvířat. Vyzkoušejte si rychlost a hbitost veverky, pobyt v ptačím hnízdě či pavoučí síti. Nahlédněte do útrob mraveniště a pozorujte žabí tůň. Provázet Vás bude skřítek Pracovníček.