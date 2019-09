KDY: Do 31. října 2019

KDE: Městská galerie Volary

ZA KOLIK: zdarma

Městská galerie ve Volarech uvádí výstavu obrazů Karla Zocha s názvem Trocha neklidu. Výstava představuje tvorbu architekta Karla Zocha. Plzeňský architekt původem z jihu Čech, který maluje o víkendech na chalupě barevné fantaskní oleje. Výstava trvá do 31. října a lze ji navštívit od pondělí až do neděle v době od 9 do 17 hodin.