KDY: Do 1. října

KDE: Prachatice, Městský úřad

ZA KOLIK: Zdarma

V zimní zahradě Městského úřadu Prachatice začala 1. září výstava Senior Point Prachatice – S i bez, aneb Pět let Senior Pointu v obraze. Až do 1. října se zde seznámíte s akcemi a aktivitami Senior Pointu Prachatice, které pořádal buď sám, či s příznivci a přáteli kontaktního místa pro seniory nebo dalšími spolky a organizacemi. Expozice je zaměřená na průřez všech aktivit od roku 2015 do 2020. Přijít se podívat na výstavu můžete v době otevření úřadu, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 h. V úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7 do 14 .Vstup je zdarma.