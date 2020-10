KDY: Do 26. listopadu

KDE: Galerie Neumannka, Prachatice

Chic By Pig je česká značka elegantního nábytku do dětských pokojů s minimalistickým jednoduchým, ale zábavným stylem. Značka klade důraz na přátelskost k přírodě, úroveň a bezpečnost materiálu. Výrobky jsou převážně z březové překližky. Prohlédnete si je do 26. listopadu v prachatické galerii Neumannka.