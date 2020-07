KDY: 25. července - 30. prosince

KDE: Prachatické muezum

ZA KOLIK: Dle ceníku muzea

Obdivovat můžete dámské šaty, živůtky, kabátky, společenské pelerínky a límce. Spodničky a korzety. Nezbytné klobouky a rukavičky, boty, kabelky, slunečníky, opasky a opaskové spony, jehlice do klobouků, hřebínky do vlasů, vějíře a okrajově i bižuterní šperky. Tedy dámskou módu, běžnou pro jihočeská města v období secese - od 90. let 19. století zhruba do roku 1918.

Největší počet vybraných exponátů pochází z doby kolem roku 1910. Většinou jde o oděvní součástky neznačené, šité doma nebo u malé firmy, ale jsou zastoupeny i kousky z místních, či pražských salonů. Veškeré textilní exponáty jsou součástí sbírek jihočeských muzeí a muzea v Horažďovicích, které spadá do jižních Čech historicky, ačkoliv dnes je součástí Západočeského kraje.

V katalogu výstavy představíme i oděvy, které z různých důvodů (nejčastěji kvůli špatnému stavu) nebudou moci být vystaveny.

Na výstavu Secesní móda do Prachatického muzea od 25. 7. do 30. 12. 2020 srdečně zve nejenom kurátorka kurátorka výstavy Mgr. Petra Richterová .Otevřeno máme denně od 9 do 17 hodin, v pondělí od 10 do 17 hodin.