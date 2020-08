KDY: Do 30. prosince

KDE: Prachatické muzeum

ZA KOLIK: 60 Kč

Až do konce roku si prohlédnete v prachatickém muzeu secesní jihočeskou módu. K vidění bude dámská móda od 90. let 19. století do roku 1918, a to šaty, živůtky, pelerínky, klobouky, vějíře, bužiterie aj. O prázdninách můžete přijít denně, od úterý do neděle od 9 do 17 h, v pondělí od 10 h. Vstupné 60 Kč.