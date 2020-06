KDY: Do 29. 7.

KDE: Galerie Neumannka

ZA KOLIK: Zdarma

Umělkyně Katia Kolinger se vypravila až do exotické Kostariky kvůli inspiraci a vytvořil apak kolekci šperků. Stříbro doplňuje přírodními perlami či recyklovaným plastem. Katia Kolinger má za sebou dlouhou cestu ke zlatnickému řemeslu, zkusila i jiné profese, které ji stejně jako zkušenosti získané v dílnách známých umělců, dovedly sem. Její dílo si prohlédnete do 29. července v prachatické Galerii Neumannka. Otevírací doba je pondělí až pátek od 12 do 16 h. Vstupné zdarma.