KDY: Do konce srpna

KDE: Senior Point Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

V Senior Pointu Prachatice v ulici Na Zlaté stezce najdete v současné chvíli výstavu Vázy. Ty pochází ze sbírky Aleny Bínové a spol. Expozice patří do cyklu výstav Sbíráš, sbírám, sbíráme a prohlédnete si ji do konce měsíce. Přijít můžete od pondělí do pátku od 10 do 17 h. Vstup je zdarma.