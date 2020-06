KDY: 28. června

KDE: Muzeum fotografie a moderních obrazových umění Jindřichův Hradec

ZA KOLIK: 90 Kč

Ve čtvrtek 28. června v 17 h začíná v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií vernisáž výstavy Václav Chochola / Morava 53–88. Expozici uvede paní Blanka Chocholová. Výstava potrvá do 31. srpna. Otevřeno od úterý do neděle od 10 do 12 a od 13 do 17 h.Vstupné 90 Kč.