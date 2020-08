KDY: Do 30. prosince

KDE: Prachatické muzeum

ZA KOLIK: 60 Kč

Do 30. prosince bude v Prachatickém muzeum k vidění nová výstava, která seznamuje veřejnost s jihočeskou secesní módou. Prohlédnete si šperky, dámské šaty, živůtky, klobouky, peleríny, vějíře a bižuterii od 90. let 19. století do roku 1918. Přijďte od úterý do neděle od 9 do 17 h, v pondělí od 10 h. Vstupné 60 Kč.