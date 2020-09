KDY: 9. září až 9. října

KDE: Galerie Dolní Brána Prachatice

V Galerii Dolní brána v Prachaticích navštívíte novou výstavu s názvem Obrazové myšlenky, myšlenkové obrazy. Jejich autorem je Hans Benesch. Ten počátkem 80. let vyvinul vlasntí metodu luxographie, která vychází z technických možností fotografie a její kombinování s malbou. Vernisáž výstavy fotobrazů navštívíte ve středu 9. září v 17 h. O autorovi promluví Vít Pavlík. Zahraje Tilia Trio. Expozici si prohlédnete do 9. října. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 12.30 a od 13 do 17 h. O víkendu od 9 do 15 h.