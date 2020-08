KDY: Do 30. srpna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

„Battery box má v sobě energii ze sluníčka. Jsme schopni si ho převézt kamkoliv, dát tam plátno a promítat tam, kde by kino nemohlo být, protože tam není elektrická energie,“ vysvětluje Martin Kuba princip fungování pojízdného kina, které můžete navštívit na netradičních místech. Kino vyrazí do čtyřiadvaceti měst s premiérovými snímky Bourák a 3Bobule. Vstup bude zdarma. Dobrovolně ale mohou diváci přispět do kasičky na jihočeské talenty.

Termíny promítání:

12.8. Křemže (3Bobule)

13.8. Milevsko (3Bobule)

14.8. Veselí (Bourák)

15.8. Prachatice (3Bobule)

16.8. Český Krumlov (Bourák)

17.8. Vimperk (Bourák)

19.8. Katovice (3Bobule)

20.8. Lipno nad Vltavou (3Bobule)

21.8. J.Hradec (3Bobule)

22.8. Třeboň (Bourák)

23.8. Písek (3Bobule)

26.8. Velešín (3Bobule)

27.8. Blatná (3Bobule)

28.8. Tábor (3Bobule)

29.8. České Budějovice (3Bobule)

30.8. Vodňany (3Bobule)