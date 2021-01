KDY: 13. 1. od 19 h

KDE: https://goout.net/cs/listovani-holcicka-a-cigareta/szmxoer/

ZA KOLIK: 80 až 200 Kč

Listování, projekt Lukáše Hejlíka, představuje veřejnosti zajímavé texty scénickým čtením. To se před koronavirem odehrávalo v kavárnách, kinech, divadlech a nyní se přesunulo do online světa. Další vystoupení vás čeká ve středu 13. ledna. Lukáš Hejlík a Petra Bučková vám zahrají z knihy jednoho z nejzajímavějších francouzských současných autorů. Benoît Duteurtre napsal v roce 2008 cynickou nadčasovou knihu Holčička a cigareta. Hrdina příběhu, čtyřicátník, chodí na protest proti světu tajně v práci kouřit na záchod. Přistihne ho holčička. Jak to dopadne, zjistíte v 19 hodin. Stačí si zakoupit přes goout.net vstupenku v rozmezí od 80 Kč do 200 Kča získáte odkaz ke spuštění streamu.