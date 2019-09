KDY: Od 10. září do 29. prosince

KDE: Prachatické muzeum

Výstava modelů ze stavebnic Lego s hernou s kostkami Duplo a Classic. Otevírací doba je v září v pondělí od 10 do 17 hodin a od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. V říjnu pak od úterý do neděle od 10 do 16 hodin.