Čtvrtek 20. července

O VODÍCÍCH PSECH

KreBul Prachatice, od 14 hodin

Beseda s Maruškou Mrázovou a fenkou Boogie o výcviku vodících psů.

Vstupné: zdarma

KRAKENTEENA RUBY

Kino Nároka Prachatice, od 17 hodin

Ruby Gillmanová žije se svou bláznivou rodinou v poklidném přímořském městečku a stejně jako jiní teenageři má pocit, že nikam nezapadá. Do jisté míry za to může modrá barva její pleti, což rodiče chabě obhajují tím, že jejich rodina pochází z Kanady. U Gillmanů platí jedno zásadní pravidlo – nepřibližovat se k slané vodě. Jenže když vaše životní láska spadne vaší nešikovností do mořských vln a nevynořuje se, skočit pro ni prostě musíte. Ve chvíli, kdy se Ruby ocitne pod hladinou, uvědomí si, že se s ní něco děje – zvětšuje se, rostou jí chapadla, začíná se čím dál víc podobat mořské obludě. Než to stačí vstřebat, narazína jinou mořskou obludu, díky níž se dozví, že patří do starobylé generace krakenů, ochránců moří a oceánů, tedy velmi pozitivních jedinců. Překvapení? Pokud byste chtěli vědět, kdo může za to, že mají krakeni špatnou pověst, jsou to jejich zarytí nepřátelé, mořské panny. Jedna taková se na tajňačku vetřela na Rubyinu střední školu a začala jí ze života dělat peklo, protože jako jediná ví, jaký potenciál se v Ruby skrývá, když se dostane do kontaktu s mořskou vodou. Dvě do krve rozhádané puberťačky můžou vyvolat pořádné pozdvižení, a co teprve když mají mimořádné schopnosti, a ta jedna je navíc neuvěřitelně zákeřná. Pokud bude chtít Ruby sebe, své blízké a život v oceánech zachránit, bude muset udělat jednu nelehkou věc – přestat se stydět za to, kým doopravdy je.

Vstupné: 140 korun

NA KVÍZ

Klub 111, Prachatice, od 19 hodin

Zábavná vědomostní hra pro týmy o čtyřech až šesti hráčích. Nalijte si to do hlavy trochu jinak! 5 kol, 51 otázek, fajn ceny, styloví moderátoři, stovky témat. Kapacita je omezená. Povinná rezervace s názvem týmu musí být předem: Rezervace Na Kvíz.

Vstupné: 100 korun

A NOC BUDE MÝM SVĚTLEM

Zahrada zámku Kratochvíle, od 21 hodin

Noční představení, která budou evokovat renesanční slavnosti z dob Rožmberků. Zahradu ve dnech 20. až 23. července ozáří několik stovek svíček, na hladinu vodního příkopu vypluje ozdobená gondola, zahradou i interiérem vily se ponese renesanční hudba, návštěvníci se seznámí s renesančními baladami a příběhy, které ztvární herci Malého divadla i zkušení amatéři.

Vstupné: od 180, vstupenky je možné koupit na goout.net. V den představení bude možné lístky zakoupit také, platit však bude možné pouze v hotovosti.