Úterý 27. června

ON SE BOJÍ

Kino Šumava, Vimperk, od 20 hodin

Filmový vizionář Ari Aster (Slunovrat) se vrací s šílenou jízdou plnou děsu, humoru a dobrodružství, která boří hranice žánrů i diváckých očekávání. Beau se bojí – života, světa a především své mámy. Na cestě na rodinnou návštěvu je vtažen do nečekané spirály absurdních událostí, které si nedokázal představit ani v těch nejtemnějších snech. Na šílené pouti plné humoru, děsů a dobrodružství se tak musí samotářský podivín vyrovnat se svými strachy a konečně vzít život do vlastních rukou. Filmový vizionář Ari Aster (Děsivé dědictví, Slunovrat) spojil síly s hereckým chameleonem Joaquinem Phoenixem (Joker) a přichází s mimořádně pohlcujícím filmovým zážitkem bořícím bariéry žánrů i diváckých očekávání.

Vstupné: 100 korun

NA STOPĚ ANEB BŘEZSKÁ ZUŠKA HLEDÁ, PÁTRÁ, OBJEVUJE…

Sál Sokolovny, Vlachovo Březí, od 17 hodin

Tradiční závěrečný kabaret žáků a učitelůvlachovobřezské ZUŠky.

Vstupné: Zdarma