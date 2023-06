Úterý 20. června

MÓDA S HONZÍKEM

Prachatické muzeum, Prachatice

Móda od konce 60. do konce 80. let 19. století, to je „Móda s honzíkem“. Po úspěšné výstavě „Secesní móda“ připravilo Prachatické muzeum výstavu hledící dále do minulosti. Připomene svět Divokého západu, Sherlocka Holmese nebo Julese Vernea. Anebo současné reminiscence ve stylu gothic a steampunk. Jste zvědaví, jaká doopravdy byla tato móda v jihočeských městech? Unikátní výstava autentického historického textilu předvede na jednom místě to nejlepší z depozitářů šestnácti jihočeských muzeí. Jedinečný projekt zpracovává veškeré dostupné dokladytéto módy také v katalogu. Zahájení výstavy.

Vstupné: plné 30, snížené 15 korun

ZÓNA BEZ PENĚZ VOLARY

Společenský sál radnice, Volary, od 17 do 19 hodin

Řešíte klasický problém: když chci dát něco do skříně, není kam, když chci něco obléknout, není co? Máte ve skříni nenošené oblečení, ale připadá Vám líto ho jen tak vyhodit? Na místě bude již do začátku větší množství dámského oblečení a doplňků, menší množství pánského a dětského textilu, oblečení roztříděné do kategorií (např. dámská trička, kalhoty, mikiny…) a umístěno v krabicích či na stolech, aby výběr byl co nejpříjemnější, oblečení přineste vyprané, nechejte nám ho u vchodu a my jej roztřídíme a přidáme do kategorií, vyberete si a odnesete cokoliv, co se vám bude líbit, není nutné měnit kus za kus.

BLEŠÍ TRH

KreBul, Prachatice, od 9 do 16

Tradiční nabídka zboží od Prachatičáků a zboží z KreBul obchůdku.

Vstupné: Zdarma

VYSTOUPENÍ SBORŮ

MěKS, Vimperk, od 16 hodin

Vystoupení pěveckých sborů ZŠ Smetanov a MŠ Klostermannova.

Vstupné: Zdarma

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

Radniční sál, Prachatice, od 14.30 hodin

Komunita sester Boromejek v Prachaticích, S. M. Vincenta Marie Kořínková. Organizuje Seniorská občanská společnost Prachatice.

MEZI ŽIVLY

Kino Národka, Prachatice, od 17 hodin ve 2D, od 19 hodin ve 3D

V jednom neobyčejném městě, kde společně žijí živelní obyvatelé elementu ohně, vody, země a vzduchusi žije svůj sen i žhavá mladá žena a muž, který jde s proudem. Jednoho dne však oba zjistí něco zásadního. Uvědomí si, že i přes svoji naprostou protikladnost toho mají hodně společného.

Vstupné: 120 korun 2D, 130 korun 3D

AFTEERSUN

Kino Šumava, Vimperk, od 20 hodin

Debut Charlotte Wells, nominovaný na Oscara vás dostane do melancholických devadesátek, atmosféry dětství, na kterou nebudete chtít zapomenout.

Vstupné: 100 korun