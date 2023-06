Úterý 13. června

NOC 12

Kino Šumava, Vimperk, od 20 hodin

Každý policejní vyšetřovatel se dříve či později setká s případem, který zůstává nevyřešený a který jej pronásleduje. Pro Yohana se takovým případem stala vražda Clary. To, co začíná důkladným vyšetřováním života oběti, se brzy změní v posedlost. Jeden výslech stíhá druhý, o podezřelé není nouze a Yohan má stále více pochybností. Jistá je jen jedna věc, zločin se stal v noci na dvanáctého.

Vstupné: 100 korun

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní umělecká škola, Volary, od 14 hodin

ZUŠ Volary zve všechny děti od 5 let, které mají zájem o zápis do ZUŠky na rok 2023/2024. Děti si budou moci vyzkoušet hru na nástroj pod odborným dohledem a nahlédnout i do ateliéru výtvarného oboru.

POVÍDÁNÍ O SVÍČKOVÁNÍ

Rodinné centrum Sluníčko, Prachatice, od 15 hodin

Zajímavé povídání o tělovém svíčkování. Povídání se Stáňou Linhovou o využití ušních atělových svící. Co na co, kdy, kam a proč? Rezervace míst naslunicko@portusprachatice.cz.

Vstupné zdarma.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Sál Základní umělecké školy, Prachatice, od 18 hodin

Vystupují A. Dvořáková, M. Turková - EKN, T. Pauleová, A. Randáková – klavír.

TRANSFORMERS: PROBUZENÍ MONSTER

Kino Národka, Prachatice, od 17 hodin 2D a od 19.30 hodin ve 3D

Autoboti a Decepticoni nejsou jedinými Transformery, kteří se mezi námi skrývají. V hlubináchamazonského pralesa už tisícovky let tiše přežívá druh Maximals, který si jako pozemské krytí zvolil zástupce zvířecí říše. Bohužel se v naší sluneční soustavě objevila hrozba, která je původně vyštvala z jejich domoviny – Unicron, nemilosrdný požírač všeho živého. Příběh nových Transformers se odehrává v devadesátkách, v době, kdy Optimus Prime ještě nebyl ten pravý lídr ostřílený četnými bitvami na život ana smrt. Aby dokázal po boku Maximals čelit existenční hrozbě, bude muset nejprve zkrotit své ego a respektovat vůdce „zvířecích botů“, Optima Primala. Transformers se navíc budou muset vypořádat s tím, že se o jejich existenci dozvěděli dva obyčejní smrtelníci, Noah a Elena, oba dost šílení na to, aby jim pomohli v bitvě s mnohem silnějším nepřítelem, i když na to nemají parametry. Přece jen jde o jejich planetu.

Vstupné: 150 korun

ŽIVLY

Sál Panského pivovaru, Vlachovo Březí, od 18 hodin

Absolventské představení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy ve Vlachově Březí.

Vstupné: Zdarma