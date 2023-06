Úterý 6. června

MELANIE SCHOLZ – ZROZENA KE ZPĚVU

Kde: Městské divadlo, Prachatice

Kdy: Od 19 hodin

Melanie Scholz pochází z hudební rodiny, od pěti let se učila na piano, od 16 let soukromě studovala zpěv. V roce 2002 vyhrála cenu „Best Jazz Vocalist” v kategoriitradičního jazzu. Její hlas nezvítězil jen v mnohajihoafrických jazzových soutěžích a festivalech,ale stal se i hlasem oficiálním: např. v roce 2003zpívala na „Prezidentském golfovém turnaji“,který pořádal bývalý prezident JAR NelsonMandela. V roce 2006 realizovala své debutovéalbum s názvem “Zillion Miles”. V roce 2009nahrála své druhé CD s norským trumpetistou aproducentem Olem Jornem Myklebustem.Během své kariéry zpívala ve Španělsku,Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku,Švédsku a Rakousku, spolupracovala s mnohahudebníky různých občanství i národností.

Vstupné: 200 korun v předprodeji / 250 korun na místě

KONCERT

Kde: Galerie Dolní brána, Prachatice

Kdy: Od 18 hodin

Absolventský koncert žáků ZUŠ Prachatice. E. Hudeck - flétna, K. Kolínová, D. Prokeš, G. Turková - kytara, V.Neužil – klarinet.

Vstupné: Zdarma

PAPPA MIA!

Kde: Kino Národka, Prachatice

Kdy: Od 19.30 hodin

Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům svésnoubenky. Je tu ale jeden italský háček. Nemá totiž jinoumožnost než vzít na návštěvu do honosného sídla bohatýchamerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta,holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíkaklasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádanérodiny pracháčů ani trochu nehodí. Sebastian má strach zvelké ostudy a moc dobře ví, proč. Z víkendu se stanesouboj dvou zcela odlišných světů a ihned po příjezduzačne řetězec šílených situací a karambolů.

Vstupné: 130 korun