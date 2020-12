KDY: 24. listopadu od 17.30 h

KDE: https://us02web.zoom.us/j/81282951130 či na https://www.facebook.com/ events/ 2734713463439106

Poslední debata z cyklu Zelené úterky se bude konat v úterý 24. listopadu online. Beseda Modro-zelené město přivítá bioložku Lenku Štěrbovou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Mluvit se bude o zelených plochách, které mají ve městech důležité funkce, zda jsme schopni udržet zeleň v dobré kondici v současných klimatických podmínkách, jak ve městě hospodařit s dešťovou vodou i o tom, zda to umíme v krajské metropoli. Toto i co je to modro-zelená infrastruktura se dozvíte na https://us02web.zoom.us/j/81282951130 či na facebooku https://www.facebook.com/ events/ 2734713463439106/ v 17.30 h.