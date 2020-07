KDY: 21. července

KDE: Kino Národka Prachatice

ZA KOLIK: 120 Kč

Maggie je v Traciině životě ten nejposlednější poskok, který donáší kafe a oblečení z čistírny a čtyřiadvacet hodin denně je připravený plnit i ty nejbláznivější nápady své šéfové. Pokud má nějaký ten umělecký nápad, Traciin producent Jack ( Ice Cube ) ho pokaždé pohrdavě zamítne. A dobrý nápad by se přitom hodil, protože doposavad úspěšný hudební kolotoč se právě začíná trochu zadrhávat. Trace ví, že pokud ji nemá ujet vlak, měla by přijít s něčím novým, ale vůbec netuší, co by to mělo být. Lehce zneuznaná Maggie objeví mladého pouličního muzikanta Davida ( Kelvin Harrison, Jr. ) a rozhodne se mu pomoci s kariérou a sobě tak splnit svůj životní sen. Jenže dvě tak náročné profese nejde vykonávat zároveň, další komplikace přináší i to, že se Maggie do svého „klienta“ zamiluje. Některé sny se prožít dají, z některých se ale člověk musí včas probudit.