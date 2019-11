KDY: Čtvrtek 31. října od 16 do 18 hodin

KDE: Muzeum Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

Zájemci, kteří by se chtěli naučit péct dušičkové pečivo, musejí přijít do Prachatického muzea v době od 16 do 18 hodin. Vstup je volný.