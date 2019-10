Tip na 5. října: Vycházka městem

30 let po revoluci je pravý čas na malou bilanci. Jak se od revoluce rozvíjejí česká města a jejich okolí? Jaké vzniká bydlení? A jak jsme na tom v Prachaticích? To jsou otázky, které si položí účastníci komentované procházky během Dne architektury, do kterého se v Prachatičtí zapojí již popáté.

Vycházka městem | Foto: Deník