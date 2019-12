KDY: Úterý 3. prosince od 19.30 hodin

KDE: Kino Národka Prachatice

ZA KOLIK: 130 Kč

V roce 1959 je Carroll Shelby (Matt Damon) na absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě 24 hodin Le Mans. Po největší triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána – lékaři odhalená srdeční vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampión Ken Miles (Christian Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také nesnesitelně arogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. A právě tento tým automobilových šílenců si najme Henry Ford II, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní auto. Ford se totiž rozhodně, že se pomstí Enzo Ferrarimu, za to, že nakonec odmítl domlouvané spojení své automobilky s Ford Motor Company. Vozy stáje Ferrari vítězí na okruhu v Le Mans nepřetržitě od roku 1960 až do roku 1965. Shelby, Miles a jejich malý tým jsou odhodláni tomu učinit s pomocí vozu Ford GT40 rázný konec. Proti nim stojí neporazitelné Ferrari, fyzikální zákony i jejich vlastní osobní démoni. Navzdory překážkám a omezením, které jim do cesty hází i samotný Ford, musí vyvinout revoluční vozidlo, které převálcuje každého konkurenta. Jejich úsilí si ale vybírá nemalou daň – těmto odvážným mužům to ale za vítězství stojí. Promítání začíná v 19.30 hodin a vstupenka stojí 130 korun. Tu lze zakoupit také online na www.vstupenky.kisprachatice.cz.