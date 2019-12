KDY: Středa 27. listopadu od 12 do 16 hodin

KDE: Galerie Neumannka Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

Ostatně, často se v nich skrývaly oprané nátělníky našich otců. Není proto divu, že dýha byla to první, co jsme po pádu železné opony běželi prodat. Starý nábytek jsme s opovržením vyhazovali na skládkách a v domnění, že tím jdeme vstříc trendu a modernitě, jsme blaženě montovali nové skládačky a kostry skříní severského obchodníka, který zaplavil svět. Nejeden z nás dnes skoro třicet let poté, lituje svého počínání. Vinit za příkoří a zla studené války nebohý kus nábytku bylo při nejmenším nefér. Proto se zrodil nápad a vzniklo Oble. Rozhodli jsme se historickou zbrklost trochu odčinit, vzít na milost dýhované kousky, očistit je a s nimi nabídnout světu jejich letité fascinující příběhy.

Špatná zpráva je, že nábytku už se nepohledá tolik. Ta dobrá, že příběhy toho zachovalého jsou nekonečné. S Oble jsme poznali příběhy snů a nadějí, svateb, křtů i ztracených lásek. A rozhodli jsme je oživit a předat dál. Najednou nejsou těžké a nestylové. Jsou prostě ze života. A život spočívá i v tom mít kde složit svoji sbírku nátělníků.