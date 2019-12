Tip na 25. prosince: Koncert ve Hvězdě

Tradiční vánoční Pogo tour s E!E a SPS (official) opět v Hotel Zlatá hvězda Vimperk! Je to již pojedenácté, co spolu tyto dvě kapely vyráží na společné turné a poněkolikáté, co svoje tažení ukončí den po štědrém dnu právě v sále vimperského hotelu Zlatá hvězda.

Koncert ve Hvězdě | Foto: Deník