KDY: Úterý 22. října od 19.30 hodin

KDE: Kino Národka Prachatice

ZA KOLIK: 120 Kč

Je přístupný od dvanácti let. Příběh je o dvou mladých lidech, kteří přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství. Začátek promítání je v 19.30 hodin a vstupenka vyjde na 120 korun. Lze ji zakoupit také on-line na www.vstupenky.kisprachatice.cz.