KDY: Pátek 22. listopadu od 17 a od 19 hodin

KDE: Kino Strunkovice nad Blanicí

ZA KOLIK: 90 Kč

Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je figurkou Playmobil. A všichni ostatní taky! Brácha tu ale není, a Marla se proto vydává na neuvěřitelné dobrodružství pestrým a kouzelným světem, aby ho našla. Potkává pohodového řidiče food trucku a brzy nato i speciálního tajného agenta, který o její situaci všechno ví a taky přesně ví, co dělat. Na 100% tedy asi tak skoro úplně jistě. Celou trojici pak čeká zábavná a divoká cesta, která nemá žádné hranice stejně, jako je nemá fantazie světa Playmobil. Projdou westernovým městečkem, potkají piráty, rytíře, dinosaury, Vikingy, objeví pohádkovou část s netradiční kouzelnou vílou a všechny stopy směřují až do římského kolosea, kterému šéfuje zlovolný císař Maximus.. Vstupné je 90 korun.