KDY: Úterý 17. září od 9 hodin

KDE: Rodinné centrm Sluníčko Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

Jiří Smola, který se vrací na workshopy do Prachatic opakovaně, provede zájemce celým kurzem. Naučí tvořit podzim v domácnosti podle gusta každého účastníka, a to s co nejmenším zatížením pro přírodu. K dispozici budou i živé podzimní květiny. Zájemci si donesou květináče. Začátek v 9 hodin. Vstupné je zdarma.