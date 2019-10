KDY: Neděle 13. října

KDE: Galerie Dolní brána Prachatice

ZA KOLIK: Zdarma

V letošním roce nabídne Galerie Dolní brána v Prachaticích možnost zúčastnit se veřejné reinstalace výstavy „Tři Marschalovi“ a veřejné instalace výstavy pánů Václava Kuneše a Jaroslava Vančáta, kteří budou po celou neděli 13. října připravovat svou výstavu s názvem „Spolužáci“. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, co vše předchází slavnostní vernisáži. Vstupné je zdarma. Otevřeno bude v neděli také v Galerii Neumannka, a to v době od 9 do 13 hodin. Tam si návštěvníci připomenou páté výročí otevření galerie.