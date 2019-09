KDY: Sobota 21. září

KDE: Poštovní ulice, Prachatice

ZA KOLIK: zdarma

Zažít Prachatice jinak je dnes již tradiční sousedská slavnost, kterou chystá sdružení Živé Prachatice v Poštovní ulici v Prachaticích. Ta se uskuteční v sobotu 21. září od 10 do 22 hodin. Zaparkovaná auta tak na jeden den v Poštovní ulici vystřídají koncerty, divadla, tanec, dílny, hry pro děti nebo vyměňování receptů místních lidí. Vstupné na akci, která je založená na sdílení veřejného prostoru a jejímž smyslem je sbližovat sousedy, je zdarma.

Program celého dne:

10:00 až 11:00 Sousedská snídaně / brunch

11:00 až 15:00 Tvořivá dílna se Stroomem Dub

11:30 až 13:00 Sdílený oběd

13:00 až 14:00 Soudruhu, nezlob se!

14:00 až 15:00 Prachatice v průběhu let (stavební vývoj města ve 2. polovině 20. století)

15:00 až 16:00 Divadlo Divoloď: pohádka pro děti

16:00 až 16:30 We can be Trash Hero! (beseda o úklidu ve veřejném prostoru)

16:30 až 17:30 Bohumil Harmonický: Vzpomínky na sametovou revoluci

17:30 až 18:00 Retro módní přehlídka

18:00 až 19:00 koncert: Martina´s Boys

19:00 až 20:00 Sousedský kvíz

20:00 až 21:30 koncert: Lucky Brew