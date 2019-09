KDY: Neděle 22. září od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 70 Kč děti, 100 Kč dospělí

Základem inscenace obnovené pohádky „VŠÍ SILOU“ ŠOSu Prachatice je scénář, který byl vytvořen na motivy pohádkové

knížky Ester Staré „A PAK SE TO STALO!“. Snahou je divadelní převedení této knihy, resp. její části na jeviště tak, aby tato bezpochyby zábavná, stručná, půvabná a zároveň poučná knížka pro děti neztratila nic ze svých předností. Tři pohádky o tom, proč je dobré čistit si ouška, proč si česat vlásky a proč si čistit zoubky. A co všechno se může stát, když to dělat nebudeme!!!

Hrají: Jana Šímová, Barbora Štětinová, Matěj Lácha, Jakub Bouda

Režie: Jaromír Hruška

Délka: 55 min.