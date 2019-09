KDY: Středa 11. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 350 Kč

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes. Do současné chvíle vydala kapela 10 řadových alb, řadu kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. V červnu 2010 vyšlo úspěšné (Zlatá deska) a ceněné album Ztracený podzim, které nese název dle stejnojmenné skladby na báseň Emila Boka. V roce 2014 oslavila kapela ETC 40 let své existence úspěšným turné s mnoha hosty.

V divadle vystoupí jako host: JAMIE MARSHALL & Amplified Acoustic Band (GB/CZ)