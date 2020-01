Pozor změna programu, ve Vlachově Březí je zítra přednáška Kyrgystán

Představení prachatických ochotníků ze Šumavského ochotnického spolku Návrat do hotelu Blackout ve Vlachově Březí, které se mělo uskuteničnit v sobotu 25. ledna, je pro nemoc zrušeno. Prachatický deník na to upozornila Tatjana Tláskalová, která kulturní akce ve městě připravuje. "Návrat do hotelu Blackout se uskuteční v náhradním termínu 28. března," upřesnila.

kyrgystán - přednáška | Foto: Deník

KDY: Sobota 25. ledna

KDE: Sokolovna Vlachovo Březí

ZA KOLIK: 50 korun Představení se mělo uskutečnit v sobotu 25. ledna v sále vlachovobřezské Sokolovny. A protože už byl prostor pro městskou akci zamluven, vlachovobřezský program na leden se změní. Uskuteční se přednáška s názvem Kyrgystán. Půjde o povídání o zemi jurt, koní a hor. Začátek je stanoven na 19 hodinu.

