Volary: MILITARY DEATH MARCH - VI

POZOR! Registrace je možná do 1. března do 23.59 hod.

Datum konání: 12. 4. 2019 - 14. 4. 2019 začátek od 12:00

Místo konání: Autokemp Vodník, Vimperk

Doba trvání: 2.5 dní

Seber i ty odvahu a ukaž, že na to máš ::..

Extrémní dálkový pochod MILITARY DEATH MARCH se přehoupl do druhé pětky svého pokračování. Letos budou všichni ti, kteří chtějí poznat co v nich skutečně je, překonávat šumavské vrcholky již po šesté, a to ve dnech 12. – 14. dubna.

S dalším rokem jsme se rozhodli rozšířit počet kategorií, které můžete zdolat. Nově jsme přidali trasu SYMBOLIC dlouhou 12 km. Těšit se můžete na celkem tři samostatné trasy dlouhé 12, 30 a cca 75 km. Dále tři kombinované trasy EXWA 105 km,EXSY 87 km a SYWA 42 km. Nejdelší trasu pod názvem SUPER EXTREME WALKER je možné zvolit kombinací všech tří kategorií a ujít tak přes 117 km a získat všechna tři ocenění najednou.

Pro ty z Vás, kteří se chtějí zúčastnit, ale nejsou sběrateli medailí, je připravena možnost DOPROVOD. Jako doprovod budete oficiálně vedeni jako absolventi dané kategorie. Účastnický příspěvek je samozřejmě výrazně nižší, avšak jako každý jiný účastník, přispějete stejnou částkou na obnovu hrobů hřbitova obětí pochodu smrti ve Volarech. Tato možnost se hodí především pro partnery, partnerky a děti, kteří se chtějí aktivně připojit ke vzpomínce na oběti z druhé světové války.

Bližší informace a popisy jednotlivých kategorií naleznete na webových stránkách militarydeathmarch.com

Kontaktní osoby: Jaroslav Nábělek, Lukáš Perný

militarydeathmarch@gmail.com

info@militarydeathmarch.com