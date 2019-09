Vimperk: Pipes and Pints

Pipes and Pints ( cz / irl) - rock'n'roll with highland bagpipes

Kapela Pipes and Pints se vrací na klubová pódia v plné síle a lepší formě než kdy dříve. Letní festivalový návrat nenechal nikoho na pochybách, že jízda v divokém stylu bude pokračovat. Z kluků sálá nová energie, pohoda a dobrá nálada. Přijďte pustit páru, zahulákat si a načerpat pozitivní energii do chladných zimních dní na jeden z nejočekávanějších koncertů této sezóny.

Všichni si přijdou na své, se setem obsahujícím mix starších hitů, nových singlů vydaných během tohoto roku i úplně nové věci z připravovaného alba. Chybět nebude ani poslední mohykán - The Gael.

Evropské turné k návratu kapely na podia pokračuje ještě několika zastávkami v ČR až do poloviny dubna 2019, proložené koncerty v Německu, Francii, Španělsku, Švýcarsku a Polsku.

Nové singly z roku 2018 na Spotify: http://bit.ly/spotify_pipesandpints_singles_2018

Pirates of the Pubs

Když na temně hnědý dubový bar steče karamelově hustá pěna z orosené sklenice Guinessu a místností se začnou rozléhat řízný kytarový riffy a líbezný tóny houslí, dobře víš, co bude následovat. Pirates of the pubs! Parta barových povalečů, co se zvedne od sklenky, jen když jdou řvát do mikrofonů a v tu chvíli už je jasný, že nemá cenu si sedat. Tahle párty bude veliká a dřív než ráno se z parketu neodlepíš. Tak na nic nečekej, popadni nejbližší zrzavou krásku a přidej se k nám. Život je krátkej a my nehodláme čekat na jeho konec! Whiskey poteče proudem a ředit se bude rumem, irská flétna bude hrát pořád dokola a ten, kdo nezvládne držet tempo s harmonikou, skončí pod stolem. Tak Slainte a vítr do plachet!

Bio a historie

Kapela, která byla inspirována irskými lidovými písněmi a trochu také tvorbou kapel Scrum, Dropkick Murphys, The Real McKenzies nebo třeba Flogging Molly, byla založena v roce 2012. Stovky litrů rumu při desítkách odehraných koncertů se podepsalo na tvorbě i sestavě kapely a jak to všechno bylo, si už nikdo z nás nepamatuje…

Předprodej 280,- Kč

Na místě 320,- Kč