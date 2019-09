Vimperk: NVÚ, Telex tribute, The Fialky, Better way

Společně s Mannas Agency jsme pro Vás v Hotelu Zlatá hvězda připravili Celebrity Deatmatch XXL No. 6! Tentokrát s punkerama N.V.Ú. z Hradce Králové, kteří jedou letos tour s The Fialky! S nima u nás zahraje nám všem dobře známá legenda punku Karel Carlos Bouša společně s Delikvence jako TELEX TRIBUTE! A již poněkolikáté budějovická hardcorová partička Better Way dotáhne večírek k dokonalosti! See you!

Předprodej za 160,- Kč zahájen v září!

The Fialky

https://bandzone.cz/thefialky

https://www.youtube.com/watch?v=s0VKMSvse5c

Telex Tribute

https://www.youtube.com/watch?v=8fcj8zvjpqE

N.V.Ú.

https://bandzone.cz/nvu

https://www.youtube.com/watch?v=PfbsDNl6mI4

Better Way

https://bandzone.cz/betterway

https://www.youtube.com/watch?v=Q64BdHRmYDo