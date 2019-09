Šestadvacetiletý Tadeáš Šíma z Prachatic dojel z marockého Tangieru do Kapského Města. Během sedmi měsíců ujel na kole necelých 13 tisíc kilometrů a navštívil 15 států černého kontinentu. O svých zážitcích přijede vyprávět do Strunkovic nad Blanicí v pátek 11. ledna do obecního kina. Začátek je v 19 hodin a vstupné 50 korun.