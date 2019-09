Prachatice: Vzpomínka na Jana Palacha

Dokumentární film Poselství Jana Palacha od režisérky Kristiny Vlachové s unikátními archivy osvětluje v řadě souvislostí čin statečného studenta, který měl před 50 lety zburcovat národ k odporu proti pokračující okupaci Československa. Pojďme si společně na tento odvážný čin zavzpomínat.

Dne 19. ledna roku 1969 zemřel v pražském Borůvkově sanatoriu student filozofické fakulty Jan Palach, který se tři dny předtím z vlastní vůle zapálil před budovou Národního muzea. Svůj hrdinský čin spáchal na protest proti postupující letargii a malomyslnosti našeho národa po srpnové okupaci. V lednu 1989 se vzpomínka na jeho čin stala impulzem k týden trvajícímu protivládnímu protestu, který odstartoval listopadové události. Dnes je Palach pro mnohé mladé lidi „hrdina z učebnice“. Režisérka Kristina Vlachová se ve svém unikátním dokumentárním filmu soustředila na Palachovo rodinné zázemí, přátele, spolužáky i pedagogy, aby osvětlila motivy jeho rozhodnutí. Rovněž uskutečnila rozhovory s řadou bezprostředních svědků jeho činu a bohatě čerpala z archivů Ministerstva vnitra ČR, které vydaly nové dokumenty, dosud neznámé fotografie a další informace o Janu Palachovi. Našly se v nich i do té doby nezveřejněné filmové záběry z jeho pohřbu a z demonstrací, které pak následovaly. Tento film by tak měl přispět k tomu, abychom lépe porozuměli smyslu Palachovy absolutní oběti, od níž letos uplyne 50 let.