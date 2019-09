Tradiční prodejní velikonoční výstava Základní školy ve Vodňanské ulici se koná v prosotorách školy od pátku 12. do středy 17. dubna.

Otevřeno je:

pátek 12. dubna: od 12.30 do 16.30 hodin

sobota 13. dubna a neděle 14. dubna: od 9 do 12 hodin

pondělí 15. dubna a úterý 16. dubna: od 8 do 16.30 hodin

středa 17. dubna: od 8 do 10 hodin.