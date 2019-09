Prachatice: The Winter Trial 2019

Posádky Mezinárodní dálkové rallye veteránských vozidel The Winter Trial 2019 se 31. ledna zastaví v Prachaticích.







Prachatické Velké náměstí uvítá 31. ledna od 15 do 17 hodin téměř 70 posádek Mezinárodní dálkové rallye veteránských vozidel The Winter Trial 2019.

Jedná se o tradiční motoristickou akci, kterou pořádá nizozemská organizace Classic Events ve spolupráci s ČK motorsport České Budějovice a městem Prachatice.