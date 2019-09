Prachatice: Soumarské tažení

Historický soumarský pochod z Prachatic do Grainetu

Pátek, 19.07.2019 Prachatice – Volary (cca 22 km)

09.00 Příjezd soumarů do Prachatic

09.30 „Obchodní scéna“ v Prachaticích

09.45 Přivítání účastníků a čestných hostů, zdravice starosty

10.00 Odjezd soumarské karavany

13.00 – 14.30 Zastávka na oběd v Křišťanovicích

14.30 Odchod do Volar

17.30 Příjezd do Volar



Sobota, 20.07.2019 ˇ Ceské Žleby - Grainet (cca16 km)

09.30 Odchod z Českých Žlebů

10.00 Historický přechod hranice pod obcí Marchhäuser

11.00 Přivítání v Bischofsreutu

11.00 – 13.00 Oběd v Bischofsreutu

13.00 Odchod do Leopoldsreutu

15.00 Příchod do Leopoldsreutu a krátká přestávka

15.30 Odchod do Grainetu přes Hochstein

17.30 Příchod soumarů do Grainetu za doprovodu dechové kapely z

Grainetu

18.30 Přivítání a zahájení soumarské slavnosti v Grainetu v prostoru

Dorfanger

19.00 Zábava s hudební skupinou sakrisch Narrisch

19.30 Skupina historického šermu Fechtýři ze Zdíkova

22.00 Ohňová show se skupinou historického šermu Artego z Vimperka