Tréninkový program pro děti. Skupinové setkávání dětí. 10 lekcí vždy ve středu od 15 do 16 hodin v RC Sluníčko. Vhodné pro děti od 4 do 6 let, cena 90 korun. Přihlášky Mgr. Martina Schimová 777 897 109