Prachatice: Lichožrouti se vracejí

Podivné divadlo při DDM Prachatice na motivy knihy Pavla Šruta

Festival amatérského divadla Štítek 2019

Pohádková gangsterka z ponožkového prostředí podle stejnojmenné knihy Pavla Šruta. Kdo jsou lichožrouti? To už jistě všichni víte… Záhadné bytosti, které baští ponožky v každé domácnosti, ale vždycky jen jednu z páru, a tak dělají z párů licháče… Nekamarádí se s lidmi, až na jednu výjimku, a tou je malý Hihlík, jeden z nejznámějších lichožroutů, který prožil mnoho dobrodružství a spřátelil se s člověkem. Tentokrát se Hihlík vydal do Afriky hledat své rodiče, kteří tam pomáhají ostatním lichožroutům shánět potravu, a to úplně sám. V daleké zemi najde nové přátele, ale netuší, že se opět bude muset vypořádat s Kudlou Dederonem, největším lichožroutím banditou...

Hrají: Ema Danielová, Natálka čejková, Adélka Jiroušková, Roman Gajdoš, Alička Jiroušková, Barča Mertlíková, Martina Soukupová, Rozárka Schrammeová, Kačka Šlosková, Lucka Machová, Tereza Sovová

Režie: Veronika Veselovská