Prachatice: Legenda o lesích a lidech

DK Jirásek Česká Lípa

Soutěžní představení v rámci Festivalu amatérského divadla Štít 2019

Sága z norských hor začátku 19.století se nám zdá být vzdálená. Ale hledání smyslu života, odvaha překonat tradice rodu a ustáleného řádu, pohlédnout do tváře smrti, nalézt svou životní cestu, to se přece týká každého v každém čase. Rodina Björndalů žijící vysoko v horách představuje pro lidi z údolí přivandrovalce, cizáky. Když vesničané nepřímo zapříčiní smrt otce björndalovského rodu a pak i staršího syna Tora, ovládne život Daga Björndala myšlenka na pomstu. Lze však nenávistí naplnit život? Čas plyne, lidé se rodí a umírají. Co odkážeme svým dětem? Nesmiřitelnost nebo odkaz milosti srdce? „Kolikrát nás viděl náš syn v objetí? Co je víc než příklad naší lásky?“

Hrají: Ladislav Valeš, Pavel Landovský, Vít Šťastný, Jiří Gottlieber, Vlaďka Zborníková, Tereza Šťastná, Jana Kolářová, Václav Klapka, Karel Bělohubý, Dita Krčmářová, Pavel Macák, Cyril Grolmus, Kristýna Brožová, Lucie Bernátová, Radka Jechová, Kristýna Slapničková, Miroslav Kolář, Štěpán Kňákal, Jiří Kratochvíl

Režie: František Zborník