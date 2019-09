Prachatice: Kolega Mela Gibsona

Předplatné řady BONUS / Divadelní spolek Frída

Jde o komorní příběh jednoho herce. Začíná ve chvíli, kdy je hlavní hrdina, druhořadý herec provinčního divadla, zatčen za loupežné přepadení banky a vyslýchán policií. Během necelé hodiny a půl nám povypráví svůj příběh, během něhož se dozvíme nejen o jeho pohnutém hereckém i osobním životě, ale i jak se jednou setkal v letadle z Kanady do Frankfurtu s Melem Gibsonem a to jej zasáhlo na celý život.Divadelní spolek Frída, se souhlasem autora, připravil toto monodrama přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému. Text byl aktualizován a přenesen do českých reálií. S písničkami a tanečními kreacemi je skvělým zážitkem s překvapivou pointou.

Hrají: Martin Trnavský, Aneta Simajchlová

Režie: Jakub Nvota

Délka: 90 min. ( bez přestávky )