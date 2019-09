Prachatice: JAZZ! YES! 2019

Další ročník jazzového festivalu. Vstupné je zdarma.

Vystoupí:

PLOY, MARTINA TRCHOVÁ & TRIO, FERNANDO SAUNDERS

PLOY

No-bass band z Prahy, instrumentální trio, neustále rozšiřující své osobní pojetí „fusion“. Kořeny tradičních hudebních žánrů zůstávají dobrým newtonovským základem pro výlety do říše kvant, zvuků, hluků, slovního salátu a blábolení. Autorské asociace spojují nejotřepanější lidovou píseň s náladou Faulknerova románu, či hymnu města Velvary s protivným dojezdem toxického dýchánku. Pop se strychninovým úsměvem, jazz s příměsí TNT. Veškeré obávané rozpory okamžitě mizí pod nánosy sugestivních harmonií, s pokrývkou samplů, smyček, štěnic a vší.

Tom Braun – kytara

Mikuláš Čimbura – synth, fender piano

Bohdan Karásek – bicí, perkuse

Za několik svých skladeb získala cenu Harvest Prize v rámci Tais Awards 2015.

Na jaře 2014 se ještě jako kvartet kapela zúčastnila projektu Balcony TV Prague:

https://www.youtube.com/watch?v=fkTb-V9y8Sw

Živá vystoupení se pohybují na hraně virtuozity a pohotově kamuflované chybovosti, takže pouhým pozorováním tváří každého z hráčů si lze generovat dobrodružný (multižánrový) videoklip.

http://bandzone.cz/ploy

V únoru 2019 vydává eponymní debut PLOY u labelu cervenykun.cz.

MARTINA TRCHOVÁ & TRIO

Držitelé žánrové ceny Anděl 2016, CD Holobyt

Martina Trchová – zpěv, kytara, kazoo

Patrik Henel – kytary, zpěv

Radomír Polívka – kontrabas

Petr Chlouba – bicí, akordeon

Osobité autorské písně, výrazný hlas, jazzová i klasická kytara, hladivý tón kontrabasu a pestrá rytmika. To vše je Martina Trchová & Trio, které hraje vlastní tvorbu s Martininými texty a aranžemi na hranicích jazzu, blues, folku, latiny a šansonu. Texty mapují hloubku lidské duše, ale křehké výpovědi střídají i texty chrlené s hiphopovou kadencí.

Kapela vydala v tomto složení již dvě alba: Takhle ve mně vyjou vlci (2010, Indies MG) a v loňském roce Holobyt (2016, Indies MG).

Biografie

Martina Trchová (*1983) se na českých pódiích se pohybuje od svých sedmnácti let. V celostátních soutěžích získala několik ocenění za svou autorskou tvorbu a v roce 2005 jí vydavatelství Indies Records vydalo debutové album Čerstvě natřeno. Na své prvotině spolupracovala např. s kontrabasistou Františkem Rabou, akordeonistou Máriem Bihárim, kytaristou Janem-Matějem Rakem, Zdeňkem Vřešťálem či Vítem Sázavským. Stálou souputnicí jí po 10 let byla flétnistka a zpěvačka Karolina Skalníková.

Patrik Henel (*1973) je absolventem kytarové třídy Milana Tesaře na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V kytarovém duu s Jiřím Reitermanem natočil dvě alba, interpretaci renesanční hudby se věnoval v duu s Pavlou Fendrichovou (zpěv), vlastní autorskou tvorbu prezentoval s Barborou Kouklíkovou (zpěv). V současné době se podílí na projektu jazzové hudby se skladatelkou Ivanou Fitznerovou ( Ivana Fitznerová kvintet) a klasické hudby se Simonou Draper a Davidem Wurczelem ( Classic Guitar Band)

Radomír Polívka (*1974) je kontrabasista samorost. Prošel různými žánry v kapelách Musica Budula (folklore-jazz trio), Šantré a Lístek (folk), Ragamala (ambientní improvizovaná hudba).

Petr Chlouba (*1961) je absolvent oboru bicí nástroje na Státní konzervatoři v Praze. Spolupracoval se souborem Agon, s několika symfonickými orchestry, s freejazzovým Trijem a s Originálním pražským synkopickým orchestrem. V současné době je také členem kultovní skupiny Jablkoň.

Kapelu v Prachaticích doplní na dechové nástroje Bharata Rajnošek

http://www.rajnosek.com/bio-bharata-rajnosek/

FERNANDO SAUNDERS

Americký baskytarista a zpěvák - dlouholetý baskytarista slavného LOU REEDA, spoluhráč Jeffa Becka, Jimmy Page či Erica Claptona !

Fernando má za sebou 11 řadových desek s Lou Reedem (z let 1982-2008). První sólové album "Cashmere Dreams" vyšlo v roce 1989, následovalo "The Spin" (1993). „I Will Break Your Fall“ - třetí sólové album - bylo v Německu a ve Švýcarsku v TOP 10, v USA a v Kanadě se poté umístilo v žebříčku TOP 40 ! V roce 2011 vydal čtvrté sólové album s názvem "Plant a Seed", na které se mimo jiné podílel i člen skupiny Čechomor Karel Holas. O dva roky později (2013) pak vyšlo uznávané album "Happiness" (hosté Lou Reed, Suzanna Vega, Jan Hammer). Podílel se také na albu "Srdcebeat" (2015) české populární kapely Kryštof.

Spolupráce: Lou Reed, Steve Winwood, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Jeff Beck, Jimmy Page, Kip Hanrahan, Larry Young, Heart, Pat Benatar, John McLaughlin, Marianne Faithfull, Slash, Hamilton Bohannon, Ron Lane, Joe Cocker, Ronnie Wood, Charlie Watts, Bill Wyman, ..