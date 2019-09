Prachatice: Eric Assous: Můj nejlepší kamarád

Předplatné řady A / Divadlo v Rytířské

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži neprojdou. Komediální archetyp hravého lháře, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, migruje světovou dramatikou od antiky přes Alarcóna, Corneille, Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011.

Hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela Sejnová / Lucie Okonová

Režie: Jakub Nvota

Délka: 120 min. ( s přestávkou )

V prodeji v rámci předplatného 10.12.2018.

Volný prodej od 11.12.2018 zde nebo 388 607 574